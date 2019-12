Zelzate trekt streep door BeNeLadies Tour 2020: “Te duur en te weinig uitstraling voor onze gemeente” Kristof Vereecke

17 december 2019

09u18 0 Zelzate Wat al maanden in de lucht hing, wordt nu ook bevestigd: geen BeNeLadies Tour 2020 in Zelzate. De kanaalgemeente valt over de 12.500 euro die neergeteld moeten worden om de koers binnen te halen. “Geld dat we op een andere manier kunnen besteden aan onze eigen sportverenigingen”, klinkt het.

Schepen van sport Luc Van Waesberghe (sp.a) had het voor de start van vorige editie al aangegeven: “De BeNeLadies weegt zwaar op ons budget.” Zelzate heeft de organisatie nu ook officieel laten weten geen start- en aankomstplaats meer te zullen zijn in 2020. “Die wedstrijd kost ons jaarlijks 12.500 euro. Da’s veel geld. Tel daarbij de kosten die we moeten maken voor de inzet van onze technische dienst, de politionele kosten en een pak andere extra kosten en we komen al snel aan vele tienduizenden euro’s.”

Geld dat de gemeente graag wil investeren in zijn eigen sportieve verenigingen. “We willen benadrukken dat we niks tegen de wedstrijd en de organisatie hebben, dat het sportieve niveau heel hoog was, maar de wedstrijd geeft gewoon onvoldoende uitstraling aan onze gemeente.”

Ondertussen twijfelt ook Sint-Laureins aan zijn deelname. Organisator Geert Stevens betreurt de gang van zaken. “We hebben altijd heel positief kunnen samenwerken met de twee gemeenten. We hopen dat we Sint-Laureins nog van gedachten kunnen veranderen zodat de wedstrijd toch nog in het Meetjesland blijft.”