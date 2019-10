Zelzate trekt 20.000 euro uit voor opfrissing tuin kinderopvang Schepen van sociale zaken Geert Asman (PVDA) verrast personeel met goed nieuws en een bloemetje. Kristof Vereecke

16 oktober 2019

14u01 0 Zelzate De gemeente Zelzate gaat 20.000 euro investeren in de verfraaiing van de tuin van de kinderopvang. Dat maakt schepen van sociale zaken Geert Asman bekend naar aanleiding van de ‘Dag van de Kinderbegeleiders’.

Het is vandaag de Dag van de Verzorgende. Voor heel wat zorgorganisaties de dag om hun personeel in de bloemetjes te zetten. Vorige week bedankte schepen van sociale zaken Geert Asman (PVDA) ook al de kinderbegeleiders van het OCMW ter ere van de ‘Dag Van De Kinderbegeleider’. Samen met Annemie Nouwynck, stafmedewerker van VVSG, overhandigde hij bloemen en kaartjes aan alle kinderbegeleidsters. “Het gemeentebestuur is fier op onze goede openbare kinderopvang. Zij zorgen mee voor een toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang in onze gemeente. We bedanken alle medewerkers voor hun warme inzet voor elk kind. Met het schepencollege schreven we daarom elke medewerker een complimentenkaartje.”

Naast de complimentenkaartjes had Asman nog goed nieuws. Zo trekt de gemeente 20.000 euro uit om de tuin van de kinderopvang te laten opfrissen. Eerder verdween ook al het vieze vijvertje voor de ingang van de kinderopvang in de Chalmetlaan. Goed nieuws voor zowel kinderbegeleidsters als gebruikers van de opvang.