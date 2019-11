Zelzate toont massaal zijn grote hart tijdens benefiet voor Thomas Kristof Vereecke

24 november 2019

15u56 0 Zelzate Zelzate toonde vandaag zijn grote hart voor Thomas, een zestienjarige jongen die werd geboren met een zwaar afwijkende kromming van de wervelkolom. COC De Brug zat afgeladen vol voor de winterbarbecue die georganiseerd werd door de buren van Thomas.

Thomas werd zestien jaar geleden geboren met een zware handicap. “Thomas heeft een zware afwijkende kromming van de wervelkolom”, vertelt mama Martine Ongenae. Samen met haar studerende dochter Lieselothe (21) doet ze er alles aan om haar zoon een fijne jeugd geven. “Maar dat is niet altijd zo evident. Thomas is zeer beperkt in zijn bewegingen en heeft veel hulp nodig. Hij heeft een aangepaste stoel, een aangepast bed...” En dus sprongen de buren uit de Onteigeningsstraat in de bres en organiseerden ze vandaag een winterbenefiet in COC De Brug. De zaal zat afgeladen vol. Bijna de voltallige gemeenteraad tekende present. Ze vergaten zelfs even hun partijkleuren. “Wat een warmte!”, reageerde burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Het is en blijft een echte schande dat de Vlaamse regering de wachtlijsten in de zorg weigert weg te werken en broodnodige middelen weigert te voorzien. Gasten als Thomas blijven hierdoor compleet in de kou staan. Gelukkig zijn er heel veel vrienden, familie en sympathisanten waar Thomas en zijn familie op kunnen rekenen! Zó trots op Zelzate!”