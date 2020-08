Zelzate telt afgelopen week 9 nieuwe coronabesmettingen: “We zijn klaar om contactopsporing op te starten” Kristof Vereecke

23 augustus 2020

12u19 0 Zelzate Na lange tijd zonder besmettingen telt Zelzate deze week maar liefst 9 nieuwe besmettingen. Dat meldt schepen Geert Asman (PVDA) via sociale media.

“Eerste onderzoek wijst uit dat de besmettingen elders opgelopen zijn en dat er geen cluster in Zelzate is”, zegt Asman. “Er is één gezin met 4 besmettingen en één gezin van 2 besmettingen. De overige 3 zijn individuele besmettingen. Het gaat zowel om gevallen in Oost als West.”

Coronamaatregelen opvolgen

Na deze nieuwe besmettingen benadrukt Asman hoe belangrijk het is de opgelegde coronamaatregelen te volgen. “Het virus is aanwezig en iedereen moet zich aan de maatregelen houden om verspreiding te voorkomen. Wie besmet is of in contact is geweest met een besmette persoon moet in quarantaine blijven. Voor iedereen: hou afstand, draag een mondmasker op drukke plaatsen en was je handen. Heb je symptomen van COVID-19 contacteer de huisarts of wachtpost 1733.”

Asman voegt er ook nog aan toe dat de gemeentelijke contactopsporing klaar is om komende week op te starten.