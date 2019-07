Zelzate start strijd tegen peukenplaag via cafébazen “Café’s kunnen kwaliteitslabel verdienen” Kristof Vereecke

29 juli 2019

13u01 3 Zelzate Zelzate kampt met een peukenplaag en daarom start het via de lokale horeca met een eigen peukencampagne die de rokers moet sensibiliseren.

“Sigarettenpeuken zijn een echte plaag”, zegt schepen van milieu Steven De Vuyst (PVDA). “Onze propere pioniers worden er dagelijks mee geconfronteerd en zoeken nu medestanders in hun strijd.” Die hopen ze te vinden bij de cafébazen. “We willen vragen dat zij hun klanten aanmoedigen om geen peuken meer op het trottoir te gooien. Daarbij mogen ze best creatief zijn. Zo gaan we proberen een krijtjesactie te lanceren waarbij cafébazen inventieve slogans op het trottoir en rond riolen kunnen aanbrengen om rokers te overtuigen hun sigaret niet zomaar weg te gooien.”

Charter

Daarnaast komt er ook een charter. “Café’s kunnen op die manier een kwaliteitslabel verdienen. In ruil krijgen ze dan extra promomateriaal zoals bierkaartjes. We denken er ook over na iedereen gratis wandasbakken te schenken als beloning voor deelname aan de strijd tegen de peukenplaag”, besluit De Vuyst.