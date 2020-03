Zelzate schort belastingen tijdelijk op tijdens coronacrisis Kristof Vereecke

18 maart 2020

21u59 0 Zelzate De gemeente Zelzate heeft beslist zijn belastingen tijdelijk op te schorten tijdens de coronacrisis. “Onze bewoners hebben het al moeilijk genoeg. Inkomens bij ziekte en tijdelijke werkloosheid liggen lager, vele kleine zelfstandigen moeten hun zaak of activiteit stoppen of verminderen. Daarom hebben we beslist tijdelijk geen belastingen te innen”, zeggen burgemeester Brent Meuleman (sp.a) en zijn eerste schepen Geert Asman (PVDA).

De solidariteit tijdens de coronacrisis is groter dan ooit. In Zelzate, met een bestuur van sp.a en PVDA de meest ‘sociale’ gemeente van Vlaanderen, hebben ze zelfs beslist de belastingen tijdelijk op te schorten. “Wij willen tegemoet komen aan de moeilijkheden die onze inwoners vandaag ondervinden”, verklaart schepen van financiën Geert Asman (PVDA) de beslissing. “Deze week viel bij velen de belastingbrief voor de huisvuilverwerking in de bus. Deze timing is ongelukkig en hadden we zelf niet in de hand. De gemeente verstuurt de brieven spijtig genoeg niet zelf en het proces was al 2 maand geleden opgestart. Na overleg met onze financiële dienst hebben we daarom vandaag besloten om de betalingstermijn te verlengen. Normaal moet deze belasting betaald zijn tegen 13 mei maar voor iedereen die hier moeilijkheden mee heeft, zullen we soepel zijn. De termijn zal verlengd worden.”

Bedrijfsbelasting

“Ook voor andere belastingen zullen we maatregelen nemen”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Op vraag van Unizo zal ook de bedrijfsbelasting uitgesteld worden. Het is voor iedereen een moeilijke periode en daarom willen we inwoners en zelfstandige ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen.”