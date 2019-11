Zelzate schort afschakelplan op na recente inbrakengolf: “Straatverlichting moet inbrekers afschrikken” Kristof Vereecke

22 november 2019

16u33 0 Zelzate Door een recente inbrakengolf schort Zelzate het befaamde afschakelplan, waarbij ’s nachts de straatverlichting gedoofd wordt om energie te besparen, voorlopig op. Door opnieuw licht in de duisternis te brengen, hoopt het bestuur van de kanaalgemeente potentiële inbrekers af te schrikken.

Heel wat Vlaamse gemeenten hanteren al enkele jaren een afschakelplan om energie te besparen. Het plan kwam er aanvankelijk vanwege een dreigend energietekort tijdens de wintermaanden, maar betekende voor heel wat gemeenten ook een besparing van 30% op de energiefactuur. Vandaar dat heel wat gemeenten het afschakelplan behielden. Ook de gemeente Zelzate dooft in bepaalde wijken al een tijdje ’s avonds en ’s nachts de lichten, maar komt daar naar aanleiding van een recente inbrakenplaag nu op terug.

Spoedoverleg

“Er bereikten mij de afgelopen dagen verschillende meldingen van inbraken en pogingen tot inbraak op diverse plaatsen in onze gemeente”, verduidelijkt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Daarom heb ik een spoedoverleg gehad met onze politiediensten. Eén van de beslissingen uit dat overleg is dat we ter preventie van nog meer inbraken het doven van de straatverlichting voorlopig opschorten. Naar aanleiding van de recente inbrakengolf loopt binnen de politiezone een groot onderzoek naar de daders. Daarbij maken onze rechercheurs dankbaar gebruik van tips en camerabeelden die ons worden aangereikt. Goede straatverlichting kan daarbij zeker helpen. Daarom hebben we besloten de straatverlichting opnieuw aan te steken ‘s avonds. Tegen eind volgende week zou de straatverlichting in onze wijken en straten overal opnieuw moeten branden, tenzij het hier en daar om defecte lampen zou gaan”, besluit Meuleman.