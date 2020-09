Zelzate schenkt 1.100 kwetsbare personen ‘coronabon’ van 30 euro Kristof Vereecke

29 september 2020

12u14 2 Zelzate Zelzate gaat 1.100 van zijn meest kwetsbare inwoners ondersteunen door hen een Zelzaatse Kadobon van 30 euro te schenken. De maatregel maakt deel uit van het coronarelanceplan van de kanaalgemeente.

“Het leven is voor veel mensen in onze gemeente duurder geworden en het inkomen van inwoners wordt vaak bedreigd. We zien dat het best aan de vele hulpvragen bij ons OCMW”, zegt schepen van sociale zaken Geert Asman (PVDA). “Tegelijkertijd zien veel van onze lokale handelaars hun omzet dalen door corona. Daarom hebben we gezocht naar een middel om zowel kwetsbare gezinnen als onze handelaars een duwtje in de rug geven. Door 1.100 kwetsbare personen een Zelzaatse Kadobon van 30 euro te schenken steunen we niet alleen die mensen zelf, maar ook onze handelaars. Tegelijkertijd krijgt het Kadobon-verhaal een financiële injectie van 33.000 euro.”

Reglement

Om de bonnen eerlijk te verdelen heeft de sociale dienst een reglement uitgewerkt. “Hierbij wordt vooral gefocust op kinderarmoede, armoede bij ouderen en mensen met een handicap”, stelt Geert Asman. Mensen zullen de bon dit jaar per post opgestuurd krijgen. De bon moet binnen de 3 maand gebruikt worden.