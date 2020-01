Zelzate roept alle scholen en verenigingen op om deel te nemen aan ‘Operatie Proper’: “Mooie beloningen tot 1.500 euro per jaar” Kristof Vereecke

17 januari 2020

12u55 4 Zelzate Het is Zelzate menens met de strijd tegen zwerfvuil. Schepen van Milieu Steven De Vuyst (PVDA) roept alle scholen en verenigingen op om deel te nemen aan ‘Operatie Proper’. In ruil kunnen de deelnemers rekenen op een mooie beloning die kan oplopen tot 1.500 euro.

“Mijn oproep is eenvoudig: ga samen met de gemeente de strijd aan met het zwerfvuil en sleep een mooie beloning in de wacht”, zegt Steven De Vuyst.

Hoe werkt het? Maak een account aan op www.mooimakers.be, surf daarna naar www.mooimakers.be/operatie-proper, doorloop de webmodule en maak zo een actieplan aan voor jouw school of vereniging. Wie maandelijks rapporteert op de site van ‘mooimakers’ en de acties gedurende een heel jaar opvolgt, ontvangt op het einde van de rit een mooie beloning van 3 euro per deelnemende scholier of lid. Dit met een maximum van 1.500 euro.

“Op termijn willen we alle ‘actoren’ die bezig zijn met zwerfvuilbestrijding op elkaar afstemmen en samenbrengen in een nieuw zwerfvuilplan”, voegt De Vuyst er nog aan toe. Aanmelden en inschrijven kan nog tot 31 januari.