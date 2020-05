Zelzate rekent op twintig jaar goedkope groene stroom via gemeentelijke daken Kristof Vereecke

26 mei 2020

14u54 0 Zelzate De gemeenteraad heeft gisteren beslist de gemeentelijke daken in concessie te geven om groene stroom te winnen. In totaal gaat het om 3.385 vierkante meter zonnepanelen. Zelzatenaren zullen maximaal kunnen mee participeren in de opbrengst van het project.

Het project kom tot stand in samenwerking met streekintercommunale Veneco. Concreet betekent het dat de daken van het gemeentehuis, de bibliotheek, de kinderopvang, de Eurohal en het sociaal administratief centrum vol gelegd worden met zonnepanelen. “Als je alle vierkante meters dak optelt, dan kom je tot een gezamenlijke dakoppervlakte van 3.385 vierkante meter”, zegt schepen van milieu Steven De Vuyst (PVDA). “Hiermee is Zelzate binnen het werkingsgebied van Veneco de gemeente met het grootste zonnepanelenproject in de regio.”

Goede zaak

Volgens De Vuyst wordt er binnen het project maximaal rekening gehouden met burgerparticipatie van de Zelzatenaar. “We willen niet alleen de omschakeling naar groene energie mogelijk maken, maar we willen ook dat de Zelzatenaar kan genieten van de opbrengst van deze groene energie. Als vergoeding voor deze concessie kan de gemeente genieten van goedkope groene stroom voor de volledige duur van de concessieovereenkomst voor de komende 20 jaar. We kunnen er ook voor kiezen om duurzame en energiebesparende investeringen te laten uitvoeren door de concessienemer met de opbrengst van de groene stroom. In elk geval doen we dus een goede zaak voor het klimaatactieplan.”

Energiebedrijf

De Vuyst droomt ondertussen ook verder van een Zelzaats energiebedrijf. “Het verschil met het energiebedrijf is dat in dit project niet elke Zelzatenaar zal kunnen meeprofiteren. Enkel zij die mee participeren. Bij een energiebedrijf profiteren alle Zelzatenaren. Toch was dit een opportuniteit die we niet konden laten liggen.”