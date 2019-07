Zelzate ontvangt volgende zondag opnieuw wereldtop van het vrouwenwielrennen “Enorme eer voor onze gemeente” Kristof Vereecke

14 juli 2019

07u25 0 Zelzate Nog één week slapen en Zelzate is al voor de vijfde keer de start- en aankomstplaats voor de slotrit van de BeNeLadiesTour. Voor Luc Van Waesberghe (sp.a) is het zijn eerste als schepen van sport. “Een enorme eer. Je mag niet elke dag de wereldtop van het vrouwenwielrennen in je gemeente verwelkomen.”

Luc Van Waesberghe is een koersliefhebber in hart en nieren. De BeNeladiesTour is dan ook al enkele jaren een vaste afspraak in zijn agenda. Dit jaar wordt echter nog specialer. Zo is het de eerste keer dat hij als schepen van Sport ook zelf gastheer mag spelen. “We willen ons op een positieve manier tonen als gemeente. Het enthousiasme bij onze inwoners is groot. Jaar na jaar groeit de belangstelling. Kan ook niet anders als je het palmares van deze BeneladiesTour ziet. Emma Johansson, Jolien D’Hoore en Marianne Vos,…groter worden de namen niet in het vrouwenwielrennen. Ook dit jaar hopen we er een mooie dag van te kunnen maken voor de Zelzaatse wielerfans.”

Grensoverschrijdend

Na de komst van Lokeren en AA Gent naar KVV Zelzate, is het voor Luc Van Waesberghe zijn derde grote sportevenement. “Het is de enige grensoverschrijdende vrouwenkoers ter wereld. Daar hecht ik persoonlijk erg veel belang aan. Het is een moment om te netwerken met de buren. Als grensgemeente niet onbelangrijk. Dit evenement zorgt erg voor internationale uitstraling.”

Zondag 14.30 uur mag Van Waesberghe de officieuze start geven op de Grote Markt. Het rennersdorp bevindt zich in de buurt van de Eurohal. “Supporters op post”, besluit Van Waesberghe.