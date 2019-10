Zelzate ontvangt Palestijns ambassadeur en betuigt solidariteit aan Palestina “Willen apartheidsvrije gemeente zijn” Kristof Vereecke

01 oktober 2019

09u43 0

Zelzate ontving vorige maand de Palestijns ambassadeur. Het nieuws raakte nu pas bekend. Na het bezoek betuigt Zelzate zijn solidariteit met Palestina.

“Op maandag 16 september hebben we inderdaad de Palestijnse ambassadeur mogen ontvangen op het gemeentehuis”, zegt schepen van ontwikkelingssamenwerking Steven De Vuyst (PVDA). “Als bestuur staan we garant voor de solidariteit met het Palestijnse volk, dat hoe langer hoe meer het slachtoffer wordt van de ‘apartheidspolitiek’ van de staat Israël. De staat Israël schendt al jaren het internationale recht, organiseert landroof, en ontzegt het Palestijnse volk haar vrijheid, zelfbeschikking en waardigheid. In de nasleep van de parlementsverkiezingen in Israël, willen we onze uitdrukkelijk steun betuigen aan het Palestijnse volk omdat huidig premier Netanyahu eerder aankondigde een deel van de Westelijke Jordaanoever te willen aanhechten bij Israël. Dat zou een zoveelste schending van het internationale recht betekenen. Als schepen bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking heb ik de Palestijnse ambassadeur alvast verzekerd dat we een doordacht aankoopbeleid zullen voeren en dat we geenszins producten zullen aankopen uit de bezette Palestijnse gebieden.”

Apartheidsvrije gemeente

Zelzate wil in de toekomst ook een apartheidsvrije gemeente zijn. “Als bestuur zullen we de oproep van de ambassadeur om apartheidsvrije gemeente te zijn ondersteunen en spreken we onze steun uit voor alle initiatieven uit het brede middenveld die een rechtvaardige oplossing willen bekomen voor het Palestijnse volk”, besluit De Vuyst.

