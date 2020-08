Zelzate neemt extra maatregelen tegen aangekondigde droogte en verplicht aannemers opgepompt water te herbestemmen Kristof Vereecke

04 augustus 2020

13u37 2 Zelzate Aannemers die in Zelzate aan het werk zijn, moeten het opgepompte grondwater dat gebruikt wordt tijdens de werkzaamheden voortaan herbestemmen. De maatregel moet de kanaalgemeente extra wapenen tegen de aangekondigde droogte van de komende periode.

Tijdens grote bouwprojecten pompen aannemers grote volumes grondwater op om stevige funderingen te kunnen maken. Meestal laten ze het grondwater gewoon weglopen en dat is volgens het Zelzaatse schepencollege een vorm van verkwisting. Om daar iets aan te doen, legt de gemeente aannemers extra voorwaarden op. Zo moeten ze het water loodsen naar nabijgelegen gronden zodat het terug in het grondwater terechtkomt of ze moeten het opvangen in buffervaten.

Klimaatactieplan

De maatregel maakt deel uit van het klimaatactieplan van de gemeente dat later op het jaar wordt voorgesteld. De kanaalgemeente wil samen met de organisatie ‘Meetjesland klimaatgezond’ ook een groepsaankoop van regentonnen organiseren. “We willen onze inwoners stimuleren spaarzaam en zorgvuldig om te springen met ons drink/leidingswater. Regentonnen zijn hiervoor ideaal. Ze vangen regenwater op dat gebruikt kan worden voor het bewateren van planten, het wassen van de auto of het vullen van een waterbad(je)”, zegt klimaatschepen Steven De Vuyst (PVDA), die bij hem thuis al het goede voorbeeld geeft.