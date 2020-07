Zelzate neemt bijkomende maatregelen in strijd tegen coronavirus, kans dat er dit jaar nog Katse Feesten zijn bijzonder klein Kristof Vereecke

20 juli 2020

18u07 6 Zelzate Zelzate neemt bijkomende maatregelen in strijd tegen het coronavirus. Zo verplicht het voortaan mondmaskers in alle gemeentelijke gebouwen en op de wekelijkse maandagmarkt. De kanaalgemeente zal ook een coronacoördinator aanstellen. Daarnaast is de kans dat er dit jaar nog Katse Feesten zijn bijna miniem geworden. Ook de geplande kampioenenviering van KVV Zelzate lijkt er eentje in coronamineur te zullen worden.

Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) houdt woord en kondigde zonet bijkomende maatregelen aan in strijd tegen het coronavirus in zijn gemeente. Eerder voerde ex-burgemeester Frank Bruggeman de druk op door mondmaskerplicht te eisen op de wekelijkse maandagmarkt. Het Zelzaatse schepencollege volgt dat voorstel en verplicht zijn burgers vanaf 22 juli ook mondmaskers te dragen in alle gemeentelijke gebouwen.

Lokale contactopsporing

De kanaalgemeente gaat ook starten met lokale contactopsporing via de lokale huisartsenkring en gaat een coronacoördinator aanstellen. Dat is een ambtenaar die specifiek bezighoudt met het coronabeleid en de bijhorende maatregelen in de gemeente.

Evenementen

Daarnaast is de kans dat er dit jaar nog Katse Feesten doorgaan bijzonder klein geworden. “We gaan morgen in overleg met de organisatoren”, verwoordde Meuleman het. Bij de Katse Feesten hebben ze vanavond crisisoverleg, maar de kans dat er dit jaar gefeest wordt op De Katte is zo goed als nihil geworden. “Tot vorige week hadden we allemaal nog goede hoop”, zegt organisator Tom Van Acker. “Maar de feiten hebben ons ingehaald. Daar waar de gemeente vorige week nog heel enthousiast was, hebben ze het geweer nu plots volledig van schouder gewisseld. Begrijpelijk ook. Ook wij willen geen Zelzaatse gezondheidscrisis op ons geweten. De cijfers zijn in onze gemeente nog goed, we moeten dat ook zo proberen houden.” Ook de kampioenenviering van KVV Zelzate lijkt er één in mineur te zullen worden. “We hebben nog niet met KVV gesproken, maar het is duidelijk dat zo’n kampioenenviering een moeilijk verhaal wordt”, weet Meuleman. Over de augustuskermis is nog geen uitsluitsel. “Zoals het er nu voor staat, gaan we de kermis niet verbieden. Maar in deze crisis moet je altijd met twee woorden praten.”