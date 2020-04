Zelzate moet organisatoren BeNeLadies Tour 9.000 euro verbrekingsvergoeding: “Evenement kostte elk jaar tussen 53.000 en 70.000 euro” Kristof Vereecke

28 april 2020

09u24 0

Zelzate moet de organisatoren voor de BeNeLadies Tour 9.000 euro verbrekingsvergoeding betalen.

Zelzate Zelzate moet de organisatoren voor de BeNeLadies Tour 9.000 euro verbrekingsvergoeding betalen. De kanaalgemeente had nog twee jaar contract met GLS-Sport, maar verbrak begin dit jaar zijn contract wegens te duur om te organiseren. Volgens de nieuwe toekomstcoalitie lag de jaarlijkse kost van het evenement tussen 53.000 en 70.000 euro.

De gemeente Zelzate sloot in 2016 een contract af met GLS Sport voor de organisatie van vijf edities van de BeNeLadies Tour. Het is geen geheim dat ex-burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) grote fan was van het evenement. “Het zette onze gemeente op de kaart en zorgde voor heel wat uitstraling.”

Het nieuwe bestuur van sp.a en PVDA dacht daar anders over en verbrak begin dit jaar het contract met de organisatoren. Gisteren keurde de gemeenteraad een compensatievergoeding van 9.000 euro goed. Nochtans was de rittenwedstrijd eerder al afgelast wegens de coronacrisis. “De vebrekingsovereenkomst was spijtig genoeg al vroeger gesloten”, zegt schepen van sport Luc Van Waesberghe (sp.a).

Kritiek

Frank Bruggeman stak zijn kritiek niet onder stoelen of banken. “9.000 euro in het water voor niks. Dit terwijl de BeNeLadies Tour mits de nodige sponsoring perfect rendabel was.” Iets wat door de huidige meerderheid van sp.a en PVDA betwist wordt. “We moesten per editie 12.500 euro aan de organisatoren betalen, zonder personeelsinzet. Die moet op een paar 10.000 euro gerekend worden. Om van de politiekost maar te zwijgen. Voor onze politiezone was dit evenement na The Qontinent de grootste organisatie van het jaar. Alles samen goed voor een prijskaartje tussen de 53.000 en 70.000 euro. Dan spreek je toch over dure rondjes als je weet dat er ongeveer tien rondjes over de Grote Markt gereden werd”, besluit Van Waesberghe.