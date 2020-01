Zelzate moet op zoek naar nieuwe jeugdconsulent Kristof Vereecke

07 januari 2020

07 januari 2020

Zelzate Zelzate moet op zoek naar een nieuwe jeugdconsulent. Huidig jeugdconsulent Jens Metdepenningen, die in 2016 Micheline De Kreijger mocht opvolgen, ruilt Zelzate voor Lokeren.

Schepen van jeugd Steven De Vuyst (PVDA) is vol lof over Metdepenningen. “We nemen afscheid van een topkerel en een fantastische jeugdconsulent. Hij zal de Lokerse jeugddienst ongetwijfeld naar hogere niveaus tillen”, klinkt op sociale media. De 24-jarige Metdepenningen kiest voor Lokeren omdat het dichter bij huis is. “Eigenlijk ga ik daar gewoon dezelfde job doen, maar veel dichter bij huis.” Zelzate moet nu op zoek naar een nieuwe jeugdconsulent. Wanneer de vacature wordt uitgeschreven, is nog niet duidelijk.