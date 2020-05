Zelzate maakt 2.000 euro vrij voor extra steun aan voedselbank Kristof Vereecke

05 mei 2020

18u39 3 Zelzate Zelzate maakt 2.000 euro vrij voor extra steun aan de voedselbank van vzw Lichtpunt. Door de coronacrisis doen steeds meer personen beroep op de voedselbank. In Zelzate zijn momenteel zo’n 250 personen afhankelijk van voedselbedeling.

“We zitten vandaag te midden een sociale crisis”, zegt schepen van Sociale Zaken Geert Asman (PVDA). “We krijgen heel veel signalen van gezinnen dat ze het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. In onze gemeente zijn momenteel al meer dan 250 personen afhankelijk van de voedselbedeling.”

Noodkreet

Maar ook die voedselbedeling staat onder druk. Zo zijn er steeds minder overschotten in de warenhuizen. “We ontvingen vorige maand een noodkreet van de vzw Lichtpunt omdat de ondersteuning van de federale en Vlaamse overheid niet volstaan om de voedselbedelingen te kunnen organiseren. Bovendien bestaat deze vaak uit droge voeding, ingeblikt of geconserveerde producten. De aanvoer van verse en diepvriesproducten via schenking is veel beperkter. Daarom hebben we besloten om voor de maand mei een extra ondersteuning van 2.000 euro te voorzien voor de vzw Lichtpunt. Daar kunnen verse groenten en fruit, brood en vers vlees of gevogelte worden aangekocht.”

Bij de vzw Lichtpunt zijn ze erg dankbaar met de gift. “Alle middelen zijn momenteel meer dan nodig. Het is echt vechten om alles rond te krijgen”, zegt Lucien Vande Velde namens Lichtpunt. “Gelukkig is er veel solidariteit in Zelzate.” Ook de Turkse gemeenschap haalde recent 800 euro op voor vzw Lichtpunt.