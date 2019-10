Zelzate lanceert parkeerbegeleidingssysteem: “Er wordt te veel foutgeparkeerd en dat veroorzaakt hinder” Op maandag is het probleem het hardnekkigst Kristof Vereecke

14 oktober 2019

12u52 3 Zelzate Zelzate lanceert zijn eigen parkeerbegeleidingssysteem. Door alle parkeerplaatsen te bewegwijzeren hoopt de kanaalgemeente dat bezoekers makkelijker hun weg vinden naar een parkeerplaats. “Nu wordt er nog erg vaak foutgeparkeerd en dat veroorzaakt hinder”, zegt schepen van lokale economie Isabel Dellaert (sp.a).

“Het plan is eigenlijk een voorzet van mijn voorganger Martin Acke. Ere wie ere toekomt”, verduidelijkt Isabel Dellaert (sp.a). “In de schoot van de lokale adviesraad werd een subsidiedossier opgestart om een parkeerbegeleidingssysteem uit te werken. We zijn erg tevreden dat we het nu ook kunnen uitrollen. Er is dan ook nood aan.”

Maandag

Dat bevestigt schepen van Verkeer Luc Van Waesberghe (sp.a). “Zelzate heeft voldoende parkeerplaatsen, maar allemaal op verschillende locaties. Het is belangrijk dat we die locaties duidelijk maken voor de bezoekers in onze gemeente. Op maandagvoormiddag, tijdens de wekelijkse maandagmarkt, wordt heel erg veel foutgeparkeerd. Vervelend voor de andere weggebruikers. Die wagens staan vaak in de weg, belemmeren het zicht en veroorzaken hinder. Nochtans zijn er parkeerplekken genoeg. Een optimale invulling van onze parkings is dus belangrijk. Een duidelijk parkeerbegeleidingssysteem en circulatieplan kunnen daar zeker bij helpen.”