Zelzate laat geluidsarm vuurwerk toe op oudejaarsnacht Kristof Vereecke

12 december 2019

13u35 10 Zelzate Daar waar heel wat gemeenten een algemeen vuurwerkverbod inroepen, zal in Zelzate toch vuurwerk te zien zijn op oudejaarsnacht. De kanaalgemeente maakt een uitzondering voor geluidsarm vuurwerk.

“Eigenlijk geldt bij ons ook een algemeen vuurwerkverbod, maar op oudejaarsnacht maken we tussen 23 uur en 1 uur ’s nachts een uitzondering”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Dit op voorwaarde dat het om geluidsarm vuurwerk gaat. Vooraf toestemming vragen bij het gemeentebestuur is niet nodig.”

Bij traditioneel vuurwerk ligt het volume van de knallen tot 170 decibel, bij geluidsarm vuurwerk is dat maximaal 85 db. Dat is vergelijkbaar met het geluid van een voorbijrijdende vrachtwagen, een deurbel of een juichend kind. Volumes die mens en dier gewend zijn en waarvan huisdieren zeker niet in paniek slaan. Ook qua veiligheid scoort geluidsarm vuurwerk veel beter omdat er slechts een minimale hoeveelheid ontplofbaar mengsel gebruikt wordt, meestal slechts 1/60ste van de hoeveelheid verwerkt in traditionele vuurpijlen.