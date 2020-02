Zelzate krijgt na decennia eindelijk nog eens een carnavalsstoet: “Een verlichte dan nog wel!” Kristof Vereecke

13 februari 2020

08u04 1 Zelzate Volgende week zaterdag trekt opnieuw een echte carnavalsstoet door het centrum van Zelzate. Een verlichte dan nog wel. Een gebeurtenis waar sommigen al vier decennia op zitten te wachten. Eén ding is zeker: carnaval leeft opnieuw in de kanaalgemeente.

Vijf jaar geleden startte Kevin De Decker met een aantal gelijkgestemden een Werkgroep Carnaval op. Hun doel: carnaval opnieuw leven inblazen. Samen met de feestcommissie werd een erg gesmaakte kindercarnavalsstoet uitgebouwd, er waren carnavalsfuiven,…Mietje Stroel plaste zelfs opnieuw bier. Maar een echte carnavalsstoet zat er nooit echt in. Tot dit jaar, op zaterdag 22 februari om 19.30 uur is het zover. “Ik lig er soms wakker van”, lacht Kevin De Decker. “Neen, het is echt een droom die uitkomt. Momenteel hebben we 17 verlichte carnavalswagens in onze stoet. En uiteraard gaan ook onze Zelzaatse reuzen mee. Misschien komt de Eddy Wallyreus wel af.” De stoet doet onder andere de Suikerkaai, de Grote Markt, de Chalmetlaan en de Verbroederingslaan aan.

Veertig jaar

Bij de feestcommissie kijken ze er nu al naar uit. “Volgens sommigen is het veertig jaar geleden. Je zou voor minder”, zegt feestcommissievoorzitter Lucien Vande Velde. “Alhoewel dat een verschil moet gemaakt worden tussen carnaval en de jaarlijkse cavalcade. Die laatste heeft iets langer bestaan, maar het is zeker 25-jaar geleden dat Zelzate nog een stoet door de straten zien lopen heeft. We hopen dan ook dat de mensen massaal komen kijken. Dat is uiteindelijk de bedoeling van carnaval vieren: mensen samen brengen. Dat proberen we sowieso met al onze activiteiten.”

Fototentoonstelling

Wie zelf wil zien hoelang het geleden is dat Zelzate nog carnaval vierde, kan terecht op een unieke fototentoonstelling ‘carnaval door de jaren heen’ in de feesttent op de Grote Markt. Een initiatief van de heemkundige kring. “Het is ongelofelijk wat hier allemaal georganiseerd is. Hopelijk kunnen we ook maar een klein beetje met die traditie aansluiten.” Vrijdagmiddag is er ook een grote scholenoptocht rond de Grote Markt. “We hebben toch de indruk dat het leeft”, weet Lucien Vande Velde. “Het is ook fijn om te zien dat ook heel wat café’s en middenstanders op de kar springen. Zelzate gaat een mooi carnavalsweekend tegemoet.”

Infovergadering

De Werkgroep Carnaval benadrukken dat verenigingen en reclamewagens nog steeds welkom zijn om mee te lopen in de stoet. Vanavond wordt om 19.30 uur een infovergadering georganiseerd in cultuurhuis ’t Klooster. “Iedereen is welkom om te komen luisteren. Burgers, middenstanders, sponsors, verenigingen,....” Daarna kan het aftellen pas echt beginnen.