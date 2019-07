Zelzate krijgt eigen techniekacademie: “Jongeren enthousiast maken voor techniek en technologie” Lessenreeks start op 19 september Kristof Vereecke

05 juli 2019

12u08 0 Zelzate Zelzate krijgt vanaf 19 september een eigen techniekacademie. Het initiatief, dat een samenwerking is tussen de jeugddienst en Hogeschool Vives, wil kinderen van 10 tot 12 jaar enthousiast maken voor techniek en technologie.

“Het is geen groot geheim dat de Vlaamse arbeidsmarkt al jaren met een structureel tekort aan technische en wetenschappelijke profielen kampt. Zelfs in crisistijden raken de vacatures niet ingevuld. Dit is een duidelijk signaal dat er te weinig jongeren voor een technische loopbaan kiezen”, zegt Rik Hostyn van Vives. De regering heeft via het Vlaams STEM-actieplan (2012-2019) al een eerste stap gezet om hier iets aan te doen. Maar ook de gemeente Zelzate wil zijn steentje bijdragen. Via een nieuwe techniekacademie wil het 20 Zelzaatse tieners enthousiast maken voor techniek en technologie. “De volledige reeks bestaat uit 12 workshops tussen 18 september en 11 december, telkens op woensdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur. Jongeren zullen er op een creatieve manier in contact komen met chemie, hout, metaal, kunststof, elektriciteit, bouw, informatica en robotica.”

Praktisch

De workshops gaan door in de gebouwen van gemeentelijke basisschool De Krekel, Emiel caluslaan 9. De begeleiding is in handen professionele techniekmentoren. Ook een actief bedrijfsbezoek is voorzien. Het aantal plaatsen is beperkt tot 20 deelnemers. Inschrijven kan vanaf zaterdag 7 september. De deelnameprijs van de workshops bedraagt €50, materiaal en verzekering inbegrepen. Er is een fiscaal attest voorzien zodat tot 45% gerecupereerd kan worden. Voor een tweede kind binnen hetzelfde gezin bedraagt de deelnameprijs €45. Meer info via www.techniekacademie-zelzate.be.