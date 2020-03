Zelzate koopt zichzelf tijd in dossier rond windmolens Canisvliet Kristof Vereecke

04 maart 2020

13u50 0 Zelzate De gemeente Zelzate heeft zichzelf wat extra tijd gekocht in het omstreden dossier rond de bouw van twee windmolens vlakbij het natuurgebied Canisvliet. Zo heeft de gemeenteraad de beslissing over de jaarlijkse vergoeding voor de ‘overdraai’ van de wieken uitgesteld. Zelzate wil van die tijd gebruik maken om de pro’s en de contra’s binnen het dossier extra af te wegen.

Oost-Vlaanderen zette recent het licht op groen voor de bouw van twee gigantische windturbines naast het natuurgebied Canisvliet. Ook het huidige schepencollege gaf voorwaardelijk positief advies om naar eigen zeggen voldoende voorwaarden op te kunnen opleggen bij de bouw van de windmolens. Die beslissing zorgde voor een erg geanimeerd debat tijdens de jongste gemeenteraad. Schepen van milieu Steven De Vuyst (PVDA) stelde de raad uiteindelijk voor om niet te beslissen over de jaarlijkse vergoeding voor een ‘erfdienstbaarheid’.

Pro’s en contra’s

Door niet te beslissen koopt de gemeente Zelzate tijd. Zonder beslissing kan niet gestart worden met de bouw. “We gaan van die tijd gebruik maken om de pro’s en contra’s binnen dit dossier extra af te wegen”, zegt De Vuyst. Het is geen geheim dat niemand binnen de gemeenteraad echt voor is. Zo heeft ook de toekomstcoalitie vragen bij het dossier. “We zijn pro windmolens, maar deze staan op privédomein en leveren uiteindelijk weinig voordeel op voor de Zelzatenaar”, verduidelijkte De Vuyst dat standpunt.

Of Zelzate de komst van de windmolens nog kan tegen houden is maar de vraag. “Ik vrees dat het kwaad geschied is”, zegt oppositieraadslid Martin Acke (N-VA). “Ik hoop dat we de bouw van de windmolen langs Karnemelksstraat nog kunnen blokkeren, maar voor die langs het kanaal is het kalf al lang verdronken vrees ik.”