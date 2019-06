Zelzate kijkt uit naar ‘Mance-derby’ Gantoisetippers vieren 50ste verjaardag met onvervalste ‘thuismatch’ Kristof Vereecke

19 juni 2019

16u20 12 Zelzate Zaterdagmiddag komt KAA Gent op bezoek bij KVV Zelzate. Een cadeau voor de Zelzaatse supportersclub ‘De Gantoisetippers’, die dit jaar zijn vijftigste verjaardag viert. Het is meteen ook de eerste keer dat de twee clubs van ere-Buffalo Mance Seghers tegen elkaar spelen.

Zaterdag verwelkomt KVV de buren van KAA Gent op de terreinen in de Patronagestraat. Hoewel beide clubs met café The Century een supporterslokaal delen op de Grote Markt, is het de allereerste keer dat de Buffalo’s te gast zijn in Zelzate voor een echte wedstrijd. De 50ste verjaardag van supportersclub ‘The Gantoisetippers’ is dan ook een belangrijke reden.

Hoogdag

Voor de vele supporters van beide clubs wordt het ongetwijfeld een hoogdag. Zeker omdat ene Mance Seghers, verkozen tot Buffalo van de eeuw, doelman was bij beide clubs. Seghers begon in 1944 als doelman bij het toenmalige SLV Zelzate en werd in 1949 weggeplukt door de Buffalo’s. Daar bouwde hij een internationale carrière uit. Zo verdedigde de goedaardige reus met de eeuwige ‘klakke’ meerdere keren het doel van onze Rode Duivels. In 1959 greep hij nipt naast de Gouden Schoen. In 2003 werd Seghers verkozen tot ereburger, in 2013 kreeg hij ook zijn eigen straat in Zelzate. “Onze leden kijken echt uit naar de match”, zegt Freddy Plasschaert namens de Gantoisetippers. “De voltallige A-kern zal aanwezig zijn.”

Samenwerking

Ook voor KVV Zelzate is het bezoek van de Buffalo’s speciaal. Er zijn dan ook heel wat linken tussen beide clubs. “Ik ben zelf een groot supporter”, zegt voorzitter Stefaan Luca. “Elke thuismatch ben ik op post. Ik vind het een grote eer KAA Gent te mogen ontvangen. Bovendien biedt het perspectieven voor de toekomst. Zo sluit ik een toekomstige samenwerking in de toekomst zeker niet uit. Met Björn De Neve, onze ex-trainer en nu hoofd jeugdopleiding bij de Buffalo’s, hebben we bovendien een rechtstreekse link. ” Luca verwacht ook sportief vuurwerk. “Tegen Lokeren hebben we bewezen dat onze ploeg zeker kwaliteit bezit. De nieuwe jongens lijken een meerwaarde te gaan bieden komend seizoen. Ik verwacht een mooie wedstrijd.”

De wedstrijd start om 14.uur op de terreinen van KVV Zelzate in de Patronagestraat.