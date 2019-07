Zelzate kiest definitief voor Karnemelkstraat als ontsluiting voor KMO-zone Karnemelkpolder: Victor (83) en Leona (78) dienen binnen twee jaar hun huis te verlaten Kristof Vereecke

10 juli 2019

21u29 5 Zelzate De gemeente Zelzate is voorstander om de KMO-zone in de Karnemelkpolder in de toekomst te ontsluiten door de bestaande Karnemelkstraat door te trekken tot aan de R4-Oost. Die keuze zorgt er wel voor dat Victor Van Himme (83) en zijn vrouw Leona Antheunis (78) hun huis verliezen. “We hebben begrip voor dit menselijk leed, maar globaal genomen is dit de beste keuze”, klinkt het bij de gemeente. De gesprekken met de betrokken eigenaars zijn ondertussen opgestart.

Momenteel dient de Sint-Stevenstraat als ontsluiting voor de KMO-zone in de Karnemelkpolder. Door het feit dat die KMO-zone het erg goed doet en recent zelfs groter werd door de realisatie van een nieuw stuk bedrijventerrein, klagen de inwoners er over het vele druk verkeer. “Soms lijkt het hier echt een autostrade”, klonk het al in deze krant. Daarnaast wordt de Sint-Stevenstraat op middellange termijn sowieso afgesloten in het kader van de omvorming van de R4-Oost tot primaire weg. Een nieuwe ontsluitingsweg voor de bestaande KMO-zone in de Karnemelkpolder drong zich dan ook op. Na een lang vooronderzoek, waarbij maar liefst acht tracés bestudeerd werden, heeft de gemeente nu ook een knoop doorgehakt. “Globaal genomen biedt het tracé 3, met het doortrekken van de Karnemelkstraat, de meeste voordelen”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Het biedt de beste mogelijkheden voor een veilige en korte ontsluiting voor vrachtwagens. De as heeft ook de minste impact op landschap en natuurwaarden”.

Onteigeningen

Door die keuze dienen wel een aantal onteigeningen te gebeuren. In het overgrote deel gaat het om een stuk tuin of landbouwgrond, maar in het geval van Victor Van Himme en zijn vrouw Leona gaat het om hun thuis. Het bejaarde koppel bouwde halfweg de jaren 70 in de Sint-Stevenstraat. “We betreuren het dat gans deze site ontwikkeld is zonder na te denken over gevolgen. Eind jaren 70 het waterzuiveringsstation, in de jaren 80 het recyclagepark, daarna de KMO-zone. En dat allemaal zonder na te denken over de ontsluiting. Na al die jaren zijn wij nu plots het kind van de rekening. Mensen van 83 en 78 jaar oud. Binnen de twee jaar moeten we weg zijn. Vrolijk is anders.”

“Algemeen belang”

De gemeente toont begrip. “Natuurlijk is dit een moeilijke beslissing, maar we moeten rekening houden met het algemeen belang”, klinkt de redenering. Ondertussen werden de eerste gesprekken gevoerd met de betrokken eigenaars. “Op korte termijn plannen we ook gesprekken met de eigenaars van de betrokken landerijen.” Bedoeling is dat nu zo snel mogelijk gestart wordt met de opmaak van het rooilijnplan. “We hebben ervoor gekozen om op een open te communiceren naar de betrokkenen en naar de buurtbewoners en zijn er van overtuigd de beste oplossing te hebben gekozen in het kader van de leefbaarheid voor de wijk.”