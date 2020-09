Zelzate kan zondag opnieuw (een beetje) feesten met harmonie Noorderlicht en Rony Verbiest Kristof Vereecke

14 september 2020

Zondag is er voor het eerst sinds de coronacrisis opnieuw een beetje feest in Zelzate. Zo kan je in het gemeentepark gaan kijken naar een coronaproof aperitiefconcert van de koninklijke harmonie Noorderlicht en komt Rony Verbiest in de namiddag naar het VEM-pleintje.

Geen Katse feesten, geen Salt City Meeting, geen augustuskermis, geen Waïkiki,…Zelzate heeft er een evenementenloze zomer opzitten. Daar komt zondag verandering in. Zo organiseert de koninklijke harmonie Noorderlicht - onder de noemer ‘Muziek in ’t park’ - een coronaproof aperitiefconcert in het gemeentepark rond de watertoren. “Het concert is in open lucht en volledig coronaproof”, klinkt het. “Wie er bij wil zijn, moet wel reserveren via 0473/41.43.39. Tickets kosten 5 euro.”

Mini Marktfeesten

In de namiddag kan je op het VEM-pleintje naar een miniversie van de befaamde Marktfeesten. Accordeonvirtuoos Rony Verbiest komt er samen met collega-muzikanten Derek , Mario Vermandel en Tony Gyselinck spelen voor een honderdkoppig publiek. “We plaatsen 100 stoelen op het VEM-pleintje”, zegt Freddy Plasschaert van café Century. “Wie er eentje wil, moet reserveren door een mail te sturen naar Plasschaert1@telenet.be.”