Zelzate kaapt Maldegemse ‘high score’ op valreep van Meetjeslandse gametournee Kristof Vereecke

06 januari 2020

16u59 0 Zelzate Vandaag kon je in de bibliotheek van Zelzate voor de laatste keer naar de Meetjeslandse gametournee van Plug en Play.

Tijdens de gametournee, die georganiseerd werd door Comeet, konden bibliotheekbezoekers kennismaken met echte old school games en arcadekasten. Uiteraard kon er ook gegamed worden. Met het spel ‘The Doom Buttons’ konden alle Meetjeslandse bibliotheekbezoekers het tegen elkaar opnemen. Tot gisteren stond de ‘high score’ op naam van de Maldegemse bibliotheekbezoekers, maar dat was buiten de gamers uit Zelzate gerekend. Uitgerekend op de laatste dag van de gametournee bezorgden ‘Febe& co’ Zelzate de absolute high score. Goed voor een overwinningsdansje op Instagram. Maldegem was er als de kippen bij om Zelzate te feliciteren.