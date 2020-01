Zelzate huldigt personeelsleden tijdens geslaagde nieuwjaarsreceptie Kristof Vereecke

12 januari 2020

17u12 3 Zelzate Zelzate heeft er een weekendje nieuwjaarsrecepties op zitten. Deze voormiddag klonken de inwoners op het nieuwe jaar, vrijdag was het de beurt aan het personeel van de gemeente.

Tijdens die receptie legden een pak nieuwe personeelsleden de eed af. Het bewijs dat Zelzate de privatiseringsoperatie van de vorige bestuursploeg definitief terug wil draaien. Daarnaast huldigde het ook een aantal personeelsleden voor 25 en 30 jaar dienst. “Iets wat we traditioneel tijdens de gemeenteraad deden, maar het personeel vond het leuker samen te kunnen vieren. Vandaar dat we nu voortaan ook een nieuwjaarsreceptie voor het personeel organiseren”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). Ook deze ochtend zat de sfeer er goed in tijdens de nieuwjaarsreceptie voor inwoners. Heel wat Zelzatenaren trotseerden de kou om samen te klinken op het nieuwe jaar. Een belangrijk jaar, zo krijgt Zelzate tegen eind dit jaar met een gerenoveerd busplein een gloednieuw aangezicht.