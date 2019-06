Zelzate hoopt 1,4 miljoen euro aan niet geïnde facturen uit verleden nog te kunnen recupereren Gemeente maakt werk van debiteurenbeheer Kristof Vereecke

13u23 0 Zelzate De gemeente Zelzate wil merk maken van zijn debiteurenbeheer. Op die manier hoopt het 1,4 miljoen euro aan niet geïnde facturen uit het verleden nog te recupereren.

“In totaal gaat het om een bedrag van 800.00 euro voor het OCMW en 600.000 euro voor de gemeente”, zegt schepen van financiën Geert Asman (PVDA). “Allemaal cijfers die we geërfd hebben van het vorige bestuur. De meeste facturen dateren uit 2017. Bovenop die 1,4 miljoen staat ook nog eens 214.000 euro open uit 2013, 94.000 euro uit 2012, 102.000 euro uit 2011, 74.000 euro uit 2010,…. Het lijkt een bijna onmogelijke opgave alles nog te recupereren. Vele facturen zullen immers al verjaard zijn. Dat wil niet zeggen dat we er niet alles aan gaan doen om die 1,4 miljoen te recupereren. We kunnen de centen immers goed gebruiken. Zo hebben we van het vorige bestuur ook nog eens 2 miljoen euro aan ingeplande investeringen geërfd.”