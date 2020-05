Zelzate herdenkt einde van Tweede Wereldoorlog: “Nooit meer fascisme” Kristof Vereecke

08 mei 2020

17u05 0 Zelzate Vandaag stond in Zelzate normaal een grote herdenkingsplechtigheid ter ere van het einde van Wereldoorlog II op de agenda. Het coronavirus besliste er anders over. Als alternatief legde een kleine delegatie van het schepencollege bloemen neer aan het monument der gesneuvelden.

Vandaag herdenkt de wereld het einde van Wereldoorlog II. 75-jaar geleden kwam een einde aan één van de zwartste bladzijden uit onze recente geschiedenis. In Zelzate waren aller activiteiten en feestelijkheden gepland, maar de gemeente zag zich door de huidige coronacrisis genoodzaakt alles af te lassen. “Toch mogen we deze belangrijke datum niet zomaar voorbij laten gaan”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a), die samen met collega-schepenen Luc Van Waesberghe (sp.a) en Steven De Vuyst (PVDA) bloemen ging neerleggen aan het monument der gesneuvelden. “Wat vandaag een grote bijeenkomst moest worden, is noodgedwongen een ultralight herdenking geworden. Ultralight qua aanwezigen, maar zeker niet qua intensiteit, beleving en boodschap. Integendeel. Meer dan ooit: nooit meer fascisme”, klonk de niet te misverstane boodschap.