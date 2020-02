Zelzate heeft twintig jaar na Marina Wally opnieuw een Prins Carnaval: “Niemand die dit meer verdient dan Prins Kevin I” Kristof Vereecke

22 februari 2020

08u42 0 Zelzate Twintig jaar na Marina Wally heeft Zelzate opnieuw een Prins Carnaval. Een eer die Kevin De Decker te beurt valt. De Decker is de man die vijf jaar geleden het Zelzaatse carnaval nieuw leven in probeerde te blazen. Reden genoeg voor de feestcommissie om hem de avond voor de eerste stoet sinds 1983 tot Prins Carnaval te bombarderen.

Kevin De Decker had vijf jaar geleden een droom: Zelzate zijn dolle carnavalsdagen van weleer opnieuw doen beleven. De kanaalgemeente droeg niet voor niks ooit de bijnaam ‘Klein Keulen’. De Decker richtte een Werkgroep Carnaval op en organiseerde vijf jaar na elkaar de meest uiteenlopende carnavalsactiviteiten. Met vandaag hopelijk een eerste verlichte avondcarnavalsstoet als kers op de taart. “Een carnavalsstoet hoort een Prins te hebben”, zegt Lucien Vande Velde van de feestcommissie die mee zijn schouders zet onder het Zelzaatse carnavalsgebeuren. “Het leek ons logisch dat Kevin die eer te beurt valt. Hij zet zich al vijf jaar keihard in om er opnieuw iets van te maken. We kunnen ons geen betere prins dromen.”

Emotie

Kevin De Decker wist op voorhand van niks en was duidelijk geëmotioneerd. “Ik hoop dat Zelzate een mooi carnavalsweekend krijgt en dat de wind ons gunstig gezind is”, sprak hij de menigte toe, waarna hij een vat trakteerde. Tijdens de aanstelling van Prins Kevin I waren ook heel wat prinsen en prinsessen uit naburige gemeenten aanwezig. Daarbij een grote delegatie uit Assenede. Keizer Dewa I, Keizer Maarten I, Prinses Sarah I,…zelfs de Prins van België kwam Kevin I succes wensen. Zoals de traditie het wil zakten ze allen af naar Mietje Stroel om het plassende meisje haar carnavalsplunje aan te trekken. Vanavond maakt Zelzate zich op voor de eerste carnavalsstoet sinds 1983. Prins Kevin I brandt een kaarsje voor de weergoden. “Alaaf, alaaf, alaaf!”