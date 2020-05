Zelzate halveert terrastaks en denkt na over meer steunmaatregelen Kristof Vereecke

18 mei 2020

14u55 0 Zelzate De gemeente Zelzate halveert zijn terrastaks al zeker voor de eerste helft van 2020. Op die manier hoopt het schepencollege de lokale horeca wat meer ademruimte te geven, nu de deuren van cafés en restaurants nog steeds gesloten blijven.

De horeca ziet af. Volgens ex-burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) staat veel uitbaters het water aan de lippen. “Er moeten steunmaatregelen komen”, liet Bruggeman zich eerder al ontvallen. Het schepencollege besliste de terrastaks voor de eerste helft van 2020 te laten vallen. “Afhankelijk van de verdere coronamaatregelen zal ook in het najaar het andere deel van de belasting geëvalueerd worden”, zegt schepen van Lokale Economie Isabel Dellaert (sp.a). “We beseffen hoe moeilijk onze horeca het momenteel heeft. Bovendien zijn er nog geen vooruitzichten wanneer onze horeca opnieuw kan openen. Vandaar dat we beslisten deze terrastaks te laten vallen.”

Grenzen

Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) sluit nog meer steunmaatregelen niet uit, maar wil eerst de zaken grondig bestuderen. “Corona zal een serieuze impact hebben op onze volledige samenleving en ook op onze begroting. Eerst moeten we de noden in kaart brengen, daarna is het aan ons om gepast te proberen reageren. Uiteraard binnen de grenzen van het mogelijke.”