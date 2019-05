Zelzate Geweldig zoekt geen Eddy Wally-imitatoren, maar wel ‘AC/DC-versie van Chérie’ Groepen gezocht die hits van ‘The Voice’ in alternatief muzikaal jasje willen steken Kristof Vereecke

27 mei 2019

16u31 7 Zelzate De actiegroep ‘Zelzate Geweldig’ is niet op zoek naar Eddy Wally-imitatoren voor de Katse Feesten. Waar ze wel naar op zoek zijn, is naar groepen die de hits van Eddy Wally in een alternatief muzikaal jasje willen steken.

Dat maakte Joost Van Hyfte via een filmpje bekend op sociale media. Het filmpje is een reactie op een aantal krachtenberichten dat tijdens de Katse Feesten een Eddy Wally-imitatorwedstrijd georganiseerd zou worden. “De kranten hebben onze oproep een beetje verkeerd begrepen”, verduidelijkt Van Hyfte. “Ja, er komt een Eddy Wally Contest. Maar niet met in witte pakken geklede mannen met flashy zonnebrillen en een grappig Eddy Wally-accent. Niet dat zoiets niet leuk is, maar het past gewoon niet op een evenement als de Katse Feesten dat het moet hebben van een toch iets alternatiever publiek. Waar we wel naar op zoek zijn is een aantal rock ’n roll gasten die een AC/DC-versie brengen van Chérie of een Isabelle A-achtige interpretatie van ‘Ik spring uit mijn vliegmachine’. Een ukeleleversie van ‘Als marktkramer ben ik geboren’ lijkt ons ook geweldig.”

Zelzaats WK sjakossen smijten

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen via de Facebookpagina van Zelzate Geweldig. Daar zijn ze ondertussen al aan het aftellen naar Pinkstermaandag 10 juni. Dan organiseren ze in het gemeentepark het ‘Zelzaats Wereldkampioenschap Sjakossen Smijten’. Om 10 uur zal Marina er de eerste ‘sjakosj’ werpen. Inschrijven kan ter plaatse vanaf 9.30 uur. Er zijn vier categorieën: mannen, vrouwen, senioren (65+) en kids (- 12 jaar). Je mag je eigen handtas meebrengen, maar er zullen ook ter plekke tweedehands exemplaren verkocht worden. Elke sjakosj wordt verzwaard. Bij de vrouwen met één keer 960 gram, bij de mannen met twee keer 960 gram. Een knipoog naar de postcode van Zelzate. Voor groepen zijn er wedstrijden ‘sjakossen trekken’.

Afspraak op Pinkstermaandag vanaf 9.30 uur in het gemeentepark.