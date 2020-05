Zelzate Geweldig schenkt 100 ‘oortapijtjes’ aan Zilverbos: “Onze manier om te zeggen dat ze hier geweldig bezig zijn!” Kristof Vereecke

05 mei 2020

20u27 0 Zelzate ‘Oortapijtjes’, als het aan Zelzate Geweldig ligt, staat het woord volgend jaar in de Dikke Van Dale. Joost Van Hyfte schonk, namens de enthousiaste bende van Zelzate Geweldig, deze middag 100 zogenaamde oortapijtjes aan het personeel van wzc Zilverbos.

De oortapijtjes zijn een creatie van Brian Van Hyfte, de zoon van de Zelzaatse comedian. “Brian is heel erg bezig met 3D-printing. Op een blauwe maandag kwam hij af met systeem dat ervoor zorgt dat het comfortabeler is om een mondmasker te dragen”, legt Joost het initiatief uit. “Geen luxe voor verplegend personeel dat dagelijks uren aan een stuk met hetzelfde mondmasker moet rondlopen. Vooral als dat mondmasker ook nog eens knelt aan de oren. Het is een soort van kammetje waaraan je de elastieken van het mondmasker kunt vast maken, waardoor je het mondmasker als een gezichtsmasker kunt dragen. Het is verstelbaar en kan zo voor verschillende maten maskers gebezigd worden.”

Research leert dat ze ook in het AZ Turnhout al een gelijkaardig systeem gebruiken, alleen noemen ze het daar ear-savers. Zelzate Geweldig zou zichzelf niet zijn, mochten ze er zelf geen originele naam voor gevonden hebben. “Volgend jaar in de Dikke Van Dale. Let maar op!” Hoofdverpleegkundige Peggy Blanckaert nam het cadeau met open armen aan. “Heel wat collega’s gingen zelf al op zoek naar creatieve oplossingen om hun mondmaskers comfortabeler te maken. Het is gewoon een feit dat de rekkers erg pijnlijk kunnen zijn als je een mondmasker een hele dag moet dragen.”

Dombo

Van Hyfte had de oortapijtjes voor de gelegenheid in een grote geschenkdoos gestoken met daarop een sticker van Zelzate Geweldig en één van het olifantje Dombo. “Vanwege de oren”, knipoogt de comedian. “Maar ook een vorm van subtiel protest tegen alle mensen die de regels aan hun laars lappen. Het moet frustrerend zijn als je elke dag je best doet om mensen te beschermen tegen het coronavirus en dan ziet dat er anderen zijn die gewoon doen of er niks aan de hand is. De oortapijtjes zijn onze manier om te zeggen dat ze geweldig bezig zijn bij Zilverbos!”