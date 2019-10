Zelzate Geweldig laat opnieuw van zich spreken: 800 scholieren voortaan ‘geweldig’ veilig naar school Alle leerlingen met Eddy Wally op hun rug naar school Kristof Vereecke

25 oktober 2019

15u44 1 Zelzate Alle lagere scholen in Zelzate kregen vrijdagmiddag bezoek van de actiegroep Zelzate Geweldig. Op hun eigen onnavolgbare manier maakten ze dat Zelzate nog geweldiger wordt in het straatbeeld. Zo schonken ze ruim 800 scholieren een fluohesje met daarop het hoofd van de enige echte Eddy Wally.

Van 10 juni was het geleden dat de actiegroep Zelzate Geweldig nog van zich liet horen. Toen toverden ze de zandbak van het gemeentepark om tot het strijdtoneel voor het Zelzaats Wereldkampioenschap Sjakossensmijten. Al die tijd bleef het stil, tot vrijdag. Begeleid door een politiecombi en met loeiende sirenes stoven Joost Van Hyfte en brandweerman Prosper in een blitse mini Cooper de speelplaats van gemeentelijke basisschool De Krekel op. Daar trakteerden ze alle kinderen op een fluohesje met daarop het logo van Zelzate Geweldig, en dus ook Eddy Wally. Zo ging het van speelplaats naar speelplaats.

Donkere maanden

Uiteraard mocht ook Marina Wally niet ontbreken. Voortaan rijden alle scholieren met het hoofd van haar vader op de rug naar school. “Ons straatbeeld wordt ongetwijfeld een pak geweldiger”, knipoogde Evelien Verhulst namens Zelzate Geweldig. “Maar het is ons vooral om de veiligheid van de schoolgaande jeugd te doen. Met de donkere maanden in het vooruitzicht is het goed dat ze opvallen in het verkeer. Daarom dachten we aan deze fluohesjesactie. Dat Zelzate opnieuw een stuk geweldiger wordt, is mooi meegenomen.”