Zelzate Geweldig blikt terug op eerste maanden en kijkt uit naar WK sjakossenwerpen op Pinkstermaandag: “Onze stoutste verwachtingen al overtroffen” Zelzatenaar is opnieuw trots op zijn gemeente Kristof Vereecke

07 juni 2019

07u33 0 Zelzate Op Pinkstermaandag is de zandbak van het gemeentepark het decor voor het Zelzaats Wereldkampioenschap Sjakossenwerpen. En of dat leeft? Het schepencollege, de brandweer, de plaatselijke leerkrachten,…iedereen doet mee. De actiegroep ‘Zelzate Geweldig’ bekijkt het met een grote glimlach. “We wilden de Zelzatenaar opnieuw trots maken. Dat lijkt aardig te lukken.”

De nu al iconische sticker met de afbeelding van Eddy Wally en de tekst ‘Zelzate Geweldig’ is de afgelopen maanden uitgegroeid tot een ware hype. “Het is een echt hebbeding”, zegt Evelien Verhulst van Zelzate Geweldig. “Geen handelaar die er geen heeft, geen straat waar je hem niet ziet hangen.” Missie geslaagd dus. “Echt? De actie overtreft onze stoutste verwachtingen. Onze bedoeling was om de Zelzatenaar terug trots te maken op zijn gemeente. Dat lijkt te lukken. Er is een nieuwe vorm van Zelzaats bewustzijn. Als je ziet waar de sticker overal opduikt. Zelzatenaren nemen hem mee rond de wereld. Da’s toch geweldig?”

‘Geweldige’ dekmantel

Komende maandag moet een nieuw hoogtepunt worden. Dan wordt het WK Sjakossenwerpen georganiseerd in de zandbak van het gemeentepark. Marina Wally mag de debatten om 10 uur openen. “We willen gans Zelzate naar buiten krijgen”, zegt Joost Van Hyfte. “Met Zelzate Geweldig willen we Zelzatenaren elkaar laten ontmoeten. Tonen hoe fijn het is om in deze gemeente te wonen. Het is simpelweg gezegd een geweldige dekmantel om onze gemeente positief op de kaart te zetten. We gaan nog zo veel leuke dingen doen.”

Aan deelnemers geen gebrek

Aan deelnemers lijken de organisatoren alvast geen gebrek te hebben. Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) liet al weten zich met het voltallige schepencollege in te schrijven als team. En ook de leerkrachten van Sint-Laurens zijn al weken aan het oefenen. Ze hebben zelf een geheim wapen: voormalig kogelstootkampioen Isaura Chalmet. “Hopelijk behalen we in de categorie vrouw of man een wereldtitel binnen. Het zou een mooie beloning zijn voor één ganse training hard werken. Hier hebben we zo lang naar uitgekeken!”, lacht ze. Leerkracht Philippe De Rijcke heeft alvast heel wat terreinkennis want hij is van alle markten thuis. Daarom werd hij benoemd tot trainer. “Als trotse inwoner van de Katte en voormalig buurman van Eddy Wally is het dan ook maar logisch dat ik deelneem. Dat ik mijn collega’s van Sint-Laurens maandag kan aansturen maakt mij bijzonder trots”.

Praktisch: Zelzaats WK Sjakossenwerpen, Pinkstermaandag, aanmelden vanaf half 10 in de zandbak van het gemeentepark. Sjakossen worden gegooid van 10 tot 12 uur. Wie geen sjakosj heeft, hoeft niet te wanhopen: Joost Van Hyfte en co. baten er een sjakossentrekkraampje uit. En uiteraard wordt er aan de innerlijke Zelzatenaar gedacht.