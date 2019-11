Zelzate gaat voor ‘meer vrouw op straat’ en denkt aan wijk met enkel vrouwelijke straatnamen Oproep televisie- en radiomaakster Sofie Lemaire krijgt gehoor Kristof Vereecke

19 november 2019

12u30 0 Zelzate De oproep van televisie- en radiomaakster Sofie Lemaire om in de toekomst meer vrouwelijke straatnamen in het straatbeeld te introduceren, lijkt in Zelzate niet zonder gevolg te blijven. Zo wil de kanaalgemeente werk maken van een volledige ‘vrouwenwijk’.

Recent keurde de Zelzaatse gemeenteraad een nieuwe straatnaam goed: de Spoorwegstraat. Dat is een nieuwe zijstraat van de Groenstraat. Na de oproep van televisie- en radiomaakster Sofie Lemaire om meer vrouwennamen in het straatbeeld te introduceren een gemiste kans vinden velen. Maar dat hoeft het volgens burgemeester Brent Meuleman (sp.a) niet te zijn. “We zijn ons bewust van die oproep en hebben dat ook zo gecommuniceerd naar de cultuurraad die ons bij dat soort zaken adviseert. Alleen gaat het in dit specifiek geval om een klein zijstraatje en vinden we dat onze Zelzaatse vrouwen wel wat beter verdienen dan een zijstraatje. Ons lijkt het een mooie gedachte om van de nieuwe verkaveling in de buurt van de Verbroederingslaan een volledige vrouwenwijk te maken. Zo heeft Zelzate meer dan verdienstelijke vrouwen genoeg om een volledige wijk te voorzien.”

Kintziger en Gorr

Namen die volgens Meuleman spontaan in gedachten opkomen zijn die van Madeleine Kintziger en Rita Gorr. Madelein Kintziger was een verzetsheldin die lang in Zelzate woonde en en erg actief was in het verzet tijdens Wereldoorlog II. Zo probeerde ze onder andere drie Britse piloten uit de handen van de Duitse bezetter te houden. Op 10 augustus werd ze opgepakt door de Gestapo en gevangen genomen in het concentratiekamp van Ravensbrück. Toen ze bevrijd werd door Engelse en Canadese soldaten woog ze nog amper 25 kilogram. Ze werd uiteindelijk diep in de negentig en stierf in Zelzate. Rita Gorr was een mezzosopraan die het schopte tot in de grootste operahuizen van de wereld. Ze werd geboren in de befaamde volkswijk Klein Rusland.

Van alle straten die in Vlaanderen naar personen zijn vernoemd, is de verhouding man vrouw 85-15. Het programma ‘Meer vrouw op straat’ komt in het voorjaar van 2020 op antenne.