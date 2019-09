Zelzate gaat mobiele camera’s inzetten in strijd tegen sluikstorters ‘Operatie Proper’ lijkt op volle snelheid te komen Kristof Vereecke

25 september 2019

15u50 0 Zelzate De gemeente Zelzate gaat mobiele camera’s inzetten in de strijd tegen sluikstorters. Die zullen drie maand per jaar ingezet worden op zwerfvuil- en sluikstortgevoelige plekken. Daarnaast komen er ook twee extra personen om GAS-boetes uit te schrijven.

Het is Zelzate menens in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorters. Onder de noemer ‘Operatie Proper’ kondigt schepen van milieu Steven De Vuyst (PVDA) een resem maatregelen aan. Eén daarvan zijn mobiele camera’s. “We willen de kans om op heterdaad betrapt te worden, verhogen door de uitrol van een camerasysteem dat 3 maanden per jaar in onze gemeente actief zal zijn op zwerfvuil- en sluikstortgevoelige plaatsen”, zegt De Vuyst. “Het betreffen mobiele camera’s die in een beurtrol met de andere gemeentes binnen IDM kunnen opgesteld worderd op risicoplaatsen. Uiteraard na overleg met IDM, de gemeente en onze propere pioniers. Daarnaast kan bij herhaaldelijke incidenten de politie ook nog ingeschakeld worden om nu en dan te patrouilleren.

Positieve communicatie

Ondertussen is Zelzate ook volop bezig met het opleiden van twee extra GAS-ambtenaren die bij het aantreffen van een sluikstort sneller kunnen optreden. “Sanctioneren is slechts een luik van ‘Operatie Proper’”, weet De Vuyst. “Daarnaast blijven we ook inzetten op positieve communicatie en sensibilisering. We merken dat dit werkt. Zo komen er maandelijks zeker 2 à 3 propere pioniers bij. Als we er nu ook nog in slagen verenigingen en scholen mee aan boord krijgen, dan kunnen we alle actoren die bezig zijn met het opruimen van zwerfvuil op elkaar afstemmen om zo alle hiaten in onze gemeente op vullen. Dit zou een fantastische aanvulling zijn op onze propere pioniers en een enorm wapen in de strijd voor een propere gemeente.”