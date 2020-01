Zelzate en Sint-Jan-Baptist organiseren geslaagde noodoefening Kristof Vereecke

15 januari 2020

08u01 0 Zelzate De gemeente Zelzate en psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist organiseerden gisteren een geslaagde noodoefening.

In het scenario van de noodoefening kantelde een vrachtwagen met salpeterzuur in de buurt van psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist. Daarbij ontstond een gevaarlijk lek en moesten een aantal levensgevaarlijk gewonden worden afgevoerd. Tijdens de oefening werden onder andere de werking van BE-alert en het gemeentelijk crisiscentrum getest. In dat crisiscentrum zaten naast de gemeente Zelzate en de mensen van Sint-Jan Baptist ook vertegenwoordigers van de brandweer, de medische discipline en de provinciale veiligheidscel. “Het was een geslaagde test. Je kan nooit genoeg oefenen”, klonk het achteraf tevreden.