Zelzate en algemeen directeur Guy Verbuyst gaan ‘om professionele redenen’ uit elkaar Kristof Vereecke

26 februari 2020

08u37 0 Zelzate De gemeente Zelzate en haar algemeen directeur Guy Verbuyst (60) gaan ‘om professionele redenen’ uit elkaar. Verbuyst krijgt vrijstelling van dienst tot aan zijn pensioen midden 2022. Het was al langer bekend dat er ruis zat op de relatie tussen de algemeen directeur en de rest van zijn administratie.

Guy Verbuyst kwam in 2017 in het nieuws toen hij onder de vorige meerderheid van Open VLD, CD&V en N-VA zijn vaste benoeming moest afdwingen met een procedure bij de Raad van State nadat de gemeenteraad er na zeven pogingen niet in slaagde een meerderheid te vinden voor zijn benoeming. Een deel van het gemeentepersoneel nam ook een advocaat onder de arm om het functioneren van de man aan te klagen. Verbuyst zelf toonde zich naar eigen zeggen altijd bereid in gesprek te gaan. “We moeten de neuzen in dezelfde richting krijgen”, vertelde hij nog aan deze krant.

Mission impossible

Dat bleek echter ook onder de nieuwe toekomstcoalitie een mission impossible. Daarom besliste het schepencollege de samenwerking met de man vervroegd op te zeggen. “Om professionele redenen hebben we beslist uit elkaar te gaan”, klinkt de verklaring. In werkelijkheid komt het er op neer dat Verbuyst vervroegd op pensioen wordt gestuurd. De 60-jarige Verbuyst moest nog tot midden 2022 dienen. Tot aan zijn pensioen wordt hij gewoon doorbetaald. Huidig waarnemend algemeen directeur Christine Coone neemt tot die tijd zijn taken over. De gemeente benadrukt dat deze beslissing geen extra kost betekent. In werkelijkheid nam de waarnemend algemeen directeur al een groot deel van het takenpakket voor haar rekening. Zo was ze ook al meerdere keren ‘van dienst’ tijdens de gemeenteraad.

Verbuyst verving in 2015 de erg geliefde gemeentesecretaris Willy De Meyer. Duidelijk een zware erfenis om dragen.

