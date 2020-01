Zelzate droomt luidop van (mobiele) kiosk Kristof Vereecke

04 januari 2020

10u48 0 Zelzate De gemeente Zelzate maakt werk van de bouw van een kiosk. Dat was één van de aanbevelingen uit de handelsenquête die vorig jaar werd uitgevoerd en ook een speerpunt in het nieuwe bestuursakkoord. Mogelijk opteert de kanaalgemeente voor een mobiel exemplaar, dat zowel op de Grote Markt als het Groenplein kan schitteren.

Zelzate had tot voor Wereldoorlog II een prachtige kiosk op de het voormalige marktplein tegenover de parochiekerk. Die kiosk verdween echter decennialang uit het straatbeeld. Om het centrum opnieuw wat van zijn oude grandeur terug te geven, schreef de nieuwe toekomstcoalitie van sp.a en PVDA de bouw van een nieuwe kiosk in zijn bestuursakkoord. Voorlopig voorziet de kanaalgemeente 10.000 euro in de meerjarenbegroting.

Geen kopie

“Het wordt zeker geen kopie van de oude kiosk”, zegt schepen van lokale economie Isabel Dellaert (sp.a). “We denken erover na om voor de bouw van de kiosk samen te werken met de scholen op onze gemeente. Daar hebben we al goede ervaring mee in de bibliotheek.” Ook wanneer de kiosk er komt, is nog niet duidelijk. Maar zeker voor 2025, het einde van deze legislatuur, moet de kiosk er staan. “Mogelijk kiezen we voor een mobiel exemplaar die ook op andere plekken dan de Grote Markt kan staan”, weet Dellaert. “Zo zou de kiosk mee kunnen helpen bij de opwaardering van het Groenplein.”

De twee grote muziekmaatschappijen die Zelzate rijk is, horen het alvast graag vertellen. Welke muziekmaatschappij droomt niet van een zomers optreden op een prachtige muziekkiosk in het hart van de gemeente.