Zelzate Clean haalt twintig zakken afval ‘en nog wat brol’ uit Karnemelkpolder Kristof Vereecke

12 maart 2020

07u27 0 Zelzate De actiegroep ‘Make Zelzate Clean Again’ heeft gisteren maar liefst twintig zakken zwerfvuil uit de bermen langs de Karnemelkpolder gehaald. “Dit is het bewijs dat de strijd tegen sluikstorten in onze gemeente nog lang niet gestreden is”, zegt initiatiefnemer Rudy De Meester.

Elke maand trekt de actiegroep ‘Make Zelzate Clean Again’ erop uit om een bepaalde buurt in Zelzate zwerfvuilvrij te maken. Na de buurt rond de Maïsstraat vorige maand was afgelopen woensdag de Karnemelkpolder aan de buurt. De opbrengst was opnieuw aanzienlijk. “Maar liefst twintig volle zakken afval en nog wat brol”, zucht Rudy De Meester. “Onze strijd is nog lang niet gestreden. Integendeel, we hebben helpende handen te kort. Hopelijk gaan de ogen van de mensen open als ze zien hoeveel vuiligheid we weer uit die bermen gehaald hebben.”

Vorige maand kwam Rudy De Meester nog tussen in de gemeenteraad om extra maatregelen te vragen tegen het coronavirus tijdens de opruimacties. “Je wil niet weten wat we soms uit de bermen halen. Vooral in de snelwegbermen is het erg. De flessen urine zijn niet te tellen.”