Zelzate breidt zoekzone voor windmolens uit: “Willen op termijn volledig op groene energie leven” Kristof Vereecke

27 december 2019

16u01 0 Zelzate De gemeente Zelzate breidt haar zoekzone voor de bouw van nieuwe windmolens uit. Zo komt er ten noorden van de kanaalgemeente, tussen Denderdreve en Poelstraat, een nieuwe zoekzone. “Dat betekent niet dat er ook windmolens komen, maar we willen het op zijn minst onderzoeken”, zegt schepen van milieu Steven De Vuyst (PVDA), die eerder al liet weten een gemeentelijk energiebedrijf op te willen richten.

Zelzate wil vergroenen. Zo kondigde de kanaalgemeente in zijn meerjarenplan al eerder aan een gemeentelijk energiebedrijf op te willen richten waar burgers kunnen participeren in groene energie. Uiteraard moet er dan wel voldoende groene energie opgewekt worden. Daarom breidt Zelzate zijn zoekzone voor het bouwen van windmolens uit.

Windwerkgroep

“Eigenlijk gaat het om een kleine aanpassing van de bestaande zoekzone”, zegt schepen van Milieu Steven De Vuyst. “Momenteel worden alle gemeenten in de kanaalzone overspoeld met aanvragen om windmolens te bouwen. Daarom hebben we ons verenigd in een windwerkgroep. Daar wordt bekeken waar de molens het best gebouwd worden, rekening houdende met tal van argumenten en factoren. Uit dat onderzoek blijkt nu dat er in onze gemeente best een zoekzone bijkomt, willen we onze klimaatdoelstellingen halen. Momenteel kunnen er enkel windmolens komen ten zuiden van de E34. Daar werden er reeds drie vergund die zo’n 6.000 gezinnen van energie kunnen voorzien, maar da’s nog steeds te weinig. Op termijn willen we volledig op groene energie leven. Ten noorden van de Denderdreve, op de grens met Nederland, ligt nog een opportuniteit. Die zone is ook voorzien in het klimaatlandschap dat eerder werd uitgewerkt door de provincie Oost-Vlaanderen. Daarom hebben we de zoekzone lichtjes uitgebreid.”

Vragen

De beslissing zorgt ondertussen al voor animo op de banken van de gemeenteraad. Zo stelt ex-burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) zich al openlijk vragen over mogelijke overlast van een nieuwe windmolen ten noorden van de Denderdreve. “De mensen moeten zich geen zorgen maken. Het gaat om een zoekzone. Dat betekent dat er geen windmolen komt zonder voorafgaand onderzoek. Mocht blijken dat die voor overlast zorgt, komt de windmolen er niet. Zo simpel is dat. Ik woon ook in dat gebied”, weet De Vuyst.

Restwarmte ArcelorMittal

Windenergie is bovendien niet de enige weg die de gemeente Zelzate bewandelt. Zo werd eerder al de beslissing genomen om een groot deel van de gemeentelijke gebouwen van zonnepanelen te voorzien. Daarnaast heeft de provincie Oost-Vlaanderen net een onderzoek afgerond om te zien of een deel van Zelzate verwarmd kan worden met restwarmte van staalgigant ArcelorMittal. “De resultaten van dat onderzoek waren zeer positief”, zegt De Vuyst. “Zo is het een piste om de nieuwe verkaveling in de Verbroederingslaan te verwarmen met die restwarmte. Ook de bibliotheek, de Eurohal en het zwembad komen in aanmerking. Voorwaarde is dat het om een dicht aaneengesloten gebied gaat. Als gemeente zijn we alvast voor. Nu ligt de bal in het kamp van ArcelorMittal.”