Zelzaatse woon- en zorgcentra houden deuren gesloten Kristof Vereecke

16 april 2020

08u36 0 Zelzate De drie Zelzaatse woon- en zorgcentra houden hun deuren dicht voor bezoekers. Dat bevestigden de drie directeurs op vraag van burgemeester Brent Meuleman (sp.a).

“De keuze om opnieuw bezoek toe te laten in woonzorgcentra vind ik persoonlijk een zeer domme beslissing”, zegt Meuleman. “Ik heb alle begrip voor de emotionele argumenten die daarvoor op tafel worden gelegd. Maar het is een kaakslag voor de woonzorgcentra en het verzorgend personeel dat al wekenlang hemel en aarde bewegen om de gezondheid van bewoners en collega’s te vrijwaren. In ons rusthuis werden vorige week alle personeelsleden en bewoners getest op COVID-19. Het resultaat kon niet gunstiger zijn: nul besmettingen. Hoewel de nationale cijfers gunstiger lijken te worden, loert het gevaar nog om de hoek. We moeten het hoofd koel houden en volhouden! Ik roep de bevoegde ministers dan ook op om in overleg te gaan met de zorgsector (wat niet is gebeurd om tot deze nieuwe beslissing te komen) en terug te komen op die beslissing. De eerste signalen uit de sector zijn duidelijk.”

Meuleman gaat vandaag nog in overleg met de directeurs van de zorgcentra Zilverbos, Sint-Jan en Sint-Jan-Baptist om te bepalen hoe ze in de kanaalgemeente zullen omgaan met de nieuwe regels die de veiligheidsraad gisteren heeft meegedeeld. De drie directeurs volgen de burgemeester alvast in zijn beslissing om de deuren van hun centra nog even gesloten te houden voor bezoekers.