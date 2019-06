Zelzaatse dokters van Geneeskunde voor het Volk betalen na veertig jaar opnieuw lidgeld aan ‘Orde der artsen’: “Strijd voor en door onze patiënten gewonnen” Kristof Vereecke

30 juni 2019

12u38 0 Zelzate ‘Dat we dat nog mogen meemaken. Geneeskunde voor het Volk (GVHV) gaat opnieuw lidgeld betalen aan de Orde der artsen’, blokletterde de Artsenkrant dit weekend. Na veertig jaar, ontelbaar veel deurwaardersbezoeken, tientallen rechtszaken en betogingen en historische huisbezettingen komt er een einde aan de strijd van Geneeskunde voor het Volk voor wat zij sociale, toegankelijke en gratis geneeskunde noemen. Een strijd die dankzij grondleggers als Frans Van Acoleyen en Roland Van Acker voor een groot stuk in fabrieksdorp Zelzate geleverd werd. Niet toevallig opende Geneeskunde voor het Volk er vorig jaar een gloednieuwe groepspraktijk.

Frans Van Acoleyen en Roland Van Acker leren elkaar in volle mei ’68-revolutie in Gent kennen. De twee studenten geneeskunde studeren in 1974 af en starten een groepspraktijk in de Gentse volkswijk De Brugse Poort. In 1977 verhuizen ze naar Zelzate. “Roland was er geboren. Zijn vader was fabrieksarbeider bij Sidmar. Hij kende de situatie ter plaatse en volgens hem lag er een enorme voedingsbodem voor een praktijk als de onze”, vertelt Frans Van Acoleyen.

We blijven onze pioniersrol spelen. Er zijn nog genoeg strijdpunten zoals dure geneesmiddelen, onbetaalbare ziekenhuisfacturen, de jacht op chronisch zieken,… Dokter Geert Asman

Twee jaar later weigeren de twee een eerste keer lidgeld te betalen aan de toenmalige ‘Orde der Geneesheren’. Het begin van een veertig jaar lange en harde strijd. “De aanleiding was een staking van het artsensyndicaat”, herinnert Frans Van Acoleyen zich levendig. “Maar ondertussen is het uitgegroeid tot een ideologische en inhoudelijk strijd over een model voor gratis geneeskunde.”

Solidariteit

In die veertig jaar moet Van Acoleyen maar liefst 11 keer voor de vrederechter verschijnen. “De laatste keer in 2014, maar dat berustte op een misverstand.” Op het hoogtepunt van de strijd wordt in 1983 beslag gelegd op de inboedel van Van Acoleyen en zijn gezin. Maar dat is buiten zijn patiënten gerekend. 200 mensen bezetten de woning van de dokter en jagen de deurwaarder letterlijk weg. “Ik zie de dames nog met hun schoenen met hoge hakken in hun handen de deurwaarder achterna zitten”, lacht Van Acoleyen. “Het is sowieso altijd een strijd geweest voor en door onze patiënten. Zonder die solidariteit hadden we het nooit gehaald. Dat de Orde vandaag zijn codex herschrijft en wij weer lidgeld gaan betalen, is historisch en de verdienste van heel veel patiënten.”

Tijd vooruit

Dat zegt ook dokter Geert Asman, die ondertussen schepen is voor PVDA in Zelzate, en binnenkort voor het eerst in zijn leven lidgeld betaalt aan de ‘Orde der Artsen’. “Het is één groot verhaal van solidariteit. De strijd is hard geweest in Zelzate, maar wij zijn blijven opkomen voor iets waarin we geloven en voor onze patiënten. Die patiënten hebben hetzelfde gedaan voor ons. Dat er binnen de Orde nu gefluisterd wordt dat we misschien wel onze tijd vooruit waren, is een keerpunt. Dat betekent evenwel niet dat de strijd gestreden is. We zullen dan misschien wel lidgeld betalen, we blijven kritisch toezien op de werking van de Orde. Er zijn nog genoeg strijdpunten zoals dure geneesmiddelen, onbetaalbare ziekenhuisfacturen, de jacht op chronisch zieken,… We zullen onze pioniersrol blijven spelen. Vanuit onze nieuwe praktijk aan het Hoogbouwplein.”