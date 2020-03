Zeeuws-Vlaamse burgemeesters schrijven brief aan Vlaamse collega’s: “Van de ene dag op de andere is de grens terug, maar we hebben hetzelfde doel” Kristof Vereecke

27 maart 2020

02u07 2 Zelzate De burgemeesters van de Zeeuws-Vlaamse grensgemeenten Terneuzen, Sluis en Hulst hebben samen een open brief geschreven naar hun Vlaamse collega’s aan de andere kant van de grens. Met de brief roepen de drie burgemeesters op tot eenheid.

De brief is zowel ondertekend door Terneuzens burgemeester Jan Lonink, de Sluise burgemeester Marga Vermue als Jan-Frans Mulder, burgemeester van Hulst. “De coronacrisis houdt ons allemaal voortdurend bezig. In zowel België als Nederland werken we hard aan het inperken van het virus en treffen daarvoor allerlei maatregelen. Het effect daarvan op ons Vlaams/Zeeuws-Vlaamse grensgebied is groot. Want van de ene op de andere dag is de grens terug”, klinkt het in de aanhef.

Eenheid

De brief roept op tot eenheid. “Onze maatregelen verschillen soms van elkaar, maar wij hebben in beide landen hetzelfde doel. We zijn een regio waar de grens soms letterlijk dwars door een dorp loopt. Er ontstaat soms extra spanning door verschil in maatregelen of door de snelheid waarmee maatregelen worden doorgevoerd. De omstandigheden zorgen ervoor dat u en wij dit niet kunnen veranderen. Want we leven in een gebied dat volledig in elkaar vervlochten is qua werk en privé. Veel Vlamingen wonen in onze Zeeuws-Vlaamse gemeenten en werken in België en vice versa. Dat is ook de kracht van onze bijzondere ligging”, klinkt het.

Grensoverschrijdend contact

Om te besluiten kijken de drie burgemeester ook naar de toekomst. “Wij wensen u én uw inwoners veel sterkte in deze moeilijke tijd. Wij kijken uit naar het moment dat de maatregelen kunnen worden opgeheven en wij weer zonder grens het dagelijks leven kunnen oppakken. Laten we tot die tijd grensoverschrijdend met elkaar in contact blijven over de aanpak van de coronacrisis!”