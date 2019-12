Zeeland is gestart met aanleg fietssnelweg tussen Zelzate en Terneuzen: “Verbinding moet tegen 2023 klaar zijn” Kristof Vereecke

23 december 2019

16u00 0 Zelzate In Terneuzen is gestart met de aanleg van een fietssnelweg tussen Zelzate en Terneuzen. Die komt aan de westkant van het kanaal te liggen en moet tegen 2023 klaar zijn.

Om de fietssnelweg te realiseren, moest in Terneuzen eerst een fietstunnel gebouwd worden nabij het bedrijventerrein Maintenance Valuepark, waar onder andere het hoofdkantoor van de bekende Amerikaanse chemiegigant DOW gevestigd is. De tunnel, die ruim 850.000 euro gekost heeft, werd vorige week officieel geopend. Zeeuws gedeputeerde Harry van der Maas stak zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. “Dit is de eerste stap voor de realisatie van een snelle fietsverbinding tussen Terneuzen en Zelzate.”

De snelle fietsverbinding, die vooral over bestaande fietspaden loopt, zal de Nederlanders zo’n 1,85 miljoen euro kosten en moet tegen 2023 gerealiseerd zijn. Het zal meteen de eerste fietssnelweg van Zeeland zijn. Aan de Belgische kant van de grens wordt alvast erg enthousiast gereageerd. Naast een fietsverbinding tussen Zelzate en Terneuzen, lijkt een vaste spoorverbinding voor personenvervoer ook steeds realistischer.