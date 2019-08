Zandbak gemeentepark heel weekend decor voor ‘Waïkiki Paradise’ Beachsports en pak randanimatie moeten voor onvergetelijk weekend zorgen Kristof Vereecke

14 augustus 2019

09u16 0 Zelzate Vanaf vrijdag is de zandbak van het gemeentepark aan de Eurohal opnieuw het decor voor ‘Waïkiki Paradise’. Voor de vierde keer organiseert Two Enjoy er een beachminivoetbal- en beachvolleybaltornooi. Tussendoor is er een pak randanimatie en bierpong.

Vrijdag mogen Manuel Rufo Molero en zijn dochter Luna, bekend van hun deelname aan The Voice Van Vlaanderen, de feestelijkheden openen. Traditioneel wordt er op vrijdag ook gebarbecued. Na het optreden is er een afterparty met DJ Rox. Het zwaartepunt van het weekend ligt op zaterdag en zondag. Dan wordt er volop gevoetbald en gevolleybald in de zandbak van het gemeentepark. Alle wedstrijden zijn vijf tegen vijf en elk team telt minstens één dame op het veld. De randanimatie is in handen van Dance-Explosion en Kids Paradise. En tussendoor is er het onvermijdelijke bierpongtornooi. Afsluiten doen ze er op zaterdag met een optreden van het in Zelzate wereldberoemde Never2Late. Ook zondag wordt er keihard gesport. Afsluiten doen ze in stijl met een After Party. Zondag om middernacht sluit het paradijs definitief de deuren.