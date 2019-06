Yellowbrothers willen nieuwe Lokeren-eigenaar Louis De Vries warm welkom heten: “Zelzate blijft Lokeren-bastion” DJ Dirk Stoops moet van oefenwedstrijd een echt voetbalfeest maken Kristof Vereecke Yannick De Spiegeleir

12u52 0 Zelzate Komende zondag speelt KVV Zelzate zijn traditionele oefenwedstrijd tegen Sporting Lokeren. Voor de organiserende supportersclub ‘The Yellowbrothers’ een jaarlijks hoogtepunt. Met de recente overname van de club willen de Yellowbrothers tonen aan de nieuwe eigenaar Louis De Vries dat hij geen dode mus, maar een springlevende club gekocht heeft. Via het supportersinitiatief #wijzijnlokeren wisten ze zelfs DJ Dirk Stoops te strikken om er een echt voetbalfeest van te maken.

Jan Coppens van supportersclub ‘The Yellowbrothers’ kijkt er al weken naar uit. Zondag komt zijn Sporting Lokeren spelen tegen KVV Zelzate. Een jaarlijkse traditie die dit jaar nog specialer moet worden. Zo is het de eerste wedstrijd van Sporting Lokeren onder zijn nieuwe eigenaar Louis De Vries. “We willen Louis warm welkom heten in Zelzate. Daarnaast willen we ook waardig afscheid nemen van onze oude voorzitter Roger Lambrecht”, zegt Jan Coppens. “We willen tonen dat Sporting Lokeren geen dode mus is, maar een springlevende club. Daarom roepen we iedereen met een Lokerenhart op om zondag massaal af te zaken naar de Patronagestraat.”

Dirk Stoops

Via het supportersinitiatief #wijzijnlokeren werd ook DJ Dirk Stoops gestrikt om de supporters op te warmen voor wat een groot voetbalfeest moet worden. Van 14.45 tot 15.45 uur is hij de party-dj van dienst. “We willen opnieuw een krachtig signaal geven: wij geloven in de toekomst – maakt niet uit of we nu in 1B of in 1A uitkomen - en steunen voluit onze ploeg”, zegt Lieven Hérie, woordvoerder van #wijzijnlokeren. “We willen dat statement maken naar de nieuwe bewindvoerders, naar huidige en toekomstige spelers, naar de staf, naar de professionele en vrijwillige medewerkers, naar de commerciële partners, naar de supportersschare én naar de hele gemeenschap.”

Geen betere plek om dat te doen dan in Zelzate. “Zelzate blijft toch een Lokerenbastion”, zegt Jan Coppens. “Dat gaan we zondag tonen.”

Extra veiligheidsmaatregelen

Zondag worden tussen de 600 en 1.200 trouwe Lokerensupporters verwacht in de Patronagestraat. Voorlopig zijn er volgens burgemeester Brent Meuleman (sp.a) geen extra veiligheidsmaatregelen. “De afgelopen jaren werd er tussen de betrokken clubs, de gemeente, politie en brandweer een goede verstandhouding opgebouwd. We weten wat we zondag mogen verwachten. Mocht het nodig zijn, zullen we uiteraard bijsturen. Maar we gaan voor een groot voetbalfeest!”

De spelers van KVV Zelzate trainden gisteren al een eerste keer voor de wedstrijd. Ook sportief moet de match een voltreffer worden voor beide clubs. Kaarten in voorverkoop kosten 10 euro en zijn te verkrijgen via The Yellowbrothers en verschillende verkooppunten in Zelzate.