Yellowbrothers voelen zich meteen thuis op De Katte “Hopen dit seizoen nog veel feestjes te mogen vieren” Kristof Vereecke

06 augustus 2019

12u30 6 Zelzate Na een paar jaar afwezigheid keerden The Yellowbrothers, de befaamde Sporting Lokeren-supportersclub, vrijdag terug naar De Katte.

Zo zal café De Zwarte Kat, samen met Le Bon Vivant in Wachtebeke, een heel jaar dienst doen als supporterslokaal en opstapplaats. Voor de eerste verplaatsing van het seizoen naar Beerschot was er meteen een volle bus van zestig man. “Dat doet het beste verhopen voor de rest van het seizoen”, zegt Jan Coppens van de Yellowbrothers. De wedstrijd werd wel verloren met 0-1. Dat mocht de pret niet bederven. Zo werd bij aankomst op De Katte nog een stevig ‘Kats’ feestje gevierd. “Dat hopen we dit seizoen nog veel te doen, maar dan wel liefst met de drie punten op zak. De sfeer bij de Yellowbrothers is sowieso altijd top!”