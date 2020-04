Yellowbrothers nemen vandaag afscheid van hun geliefde Sporting Lokeren: “Dit is niet het einde, daarvoor zijn we als vriendenclub te diep geworteld” Kristof Vereecke

20 april 2020

15u57 10 Zelzate The Yellowbrothers, de grootste Sporting Lokeren-supportersclub buiten Lokeren, beleeft vandaag de zwartste dag uit zijn 23-jarig bestaan. Meteen ook de laatste dag, zo kregen de 120 leden deze voormiddag te horen dat hun geliefde voetbalclub dood en begraven is. Voorzitter Jan Coppens is emotioneel: “Ik sluit vandaag een stuk van mijn leven af.” Toch zijn Coppens en de 120 Yellowbrothers ook strijdvaardig. “Onze grote liefde is gestorven, maar wij leven nog. We bekijken nu wat we gaan doen, maar jullie gaan zeker nog van ons horen.”

De mededeling van Yellowbrothers-ondervoorzitter Kevin Bruggheman deze ochtend sprak boekdelen. “Alea iacta est. Na een doodstrijd van een klein half jaar is ons Sporting vandaag niet meer. De ooit zo trotse driekleur heeft zijn vijftigste verjaardag net niet gehaald. Als Yellowbrothers zijn we tot in het diepste van ons hart geraakt. Ik denk dat ik voor iedereen mag spreken door te stellen dat Sporting Lokeren voor iedereen van ons een speciaal deel van ons leven uitgemaakt heeft. Het was tevens een bindmiddel, via dewelke onverwoestbare vriendschappen zijn ontstaan die de club lang gaan overleven. Het bestuur steekt vanavond virtueel de koppen bij elkaar en wij zullen positieve medewerking verlenen aan elk project dat het waardig is om ons Sporting op te volgen. Wat er ook gebeurt, dit is niet het einde van de Yellowbrothers. Daarvoor zijn we als vriendenclub veel te diep geworteld.”

Meer dan een club

Voorzitter Jan Coppens bevestigt. “Mooie woorden van Kevin die door merg en been snijden. Ik heb het grote geluk dat ik vandaag moet werken zodat ik met mijn gedachten ergens anders kan zijn. Maar mijn hart bloedt vandaag geel-wit en zwart. Sporting Lokeren is meer dan veertig jaar van mijn leven. De club waar mijn pa mij als zevenjarige mee naar toe nam is niet meer. Onze gedeelde liefde is vandaag ter ziele gegaan. De club die ons zoveel heeft gegeven. Ik ben dankbaar voor de duizenden mooie herinneringen, voor de vele vriendschappen. Maar ook enorm verdrietig. Ik wist dat dit er zat aan te komen maar toch doet dit enorm veel pijn. Meer dan een club, voor altijd in mijn hart.”

Ik zie vier voorwaarden: spelen op Daknam, onze geel-wit-zwarte clubkleuren behouden, voldoende sportieve ambitie en een stem voor de supporters in het nieuwe verhaal. Er zijn fusieclubs die bewezen hebben dat het kan werken, met respect voor elkaars verleden en traditie. Jan Coppens

Nieuw verhaal schrijven

Aan de andere kant kijkt Coppens samen met zijn Yellowbrothers ook vooruit. “We moeten kijken welk nieuw verhaal er uit de bus komt, maar als Yellowbrothers zijn we bereid dit verhaal te steunen. Ik zie vier voorwaarden: spelen op Daknam, onze geel-wit-zwarte clubkleuren behouden, voldoende sportieve ambitie en een stem voor de supporters in het fusieverhaal. Er zijn fusieclubs die bewezen hebben dat het kan werken, met respect voor elkaars verleden en traditie. Zulte-Waregem is wat mij betreft een ideaal voorbeeld.”

Captain Killian

Toch wil Coppens daar vandaag nog niet te veel aandenken. “Vandaag gaan we in eerste instantie rouwen. Daarna gaan we terug bouwen. Sporting Lokeren zal en mag nooit vergeten worden. Daarvoor is de liefde en de herinnering te groot. Killian Overmeire nooit meer in geel-wit en zwart zien spelen, doet nog het meeste pijn. Maar hij kan op onze steun rekenen. Welke sportieve uitdaging hij ook kiest, de Yellowbrothers blijven hun captain trouw. En ja, we gaan een bus inleggen.”